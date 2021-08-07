Praga Cars откроет свой первый американский дилерский центр в Калифорнии

Любимый производитель гоночных автомобилей Чешской Республики создает три международных дилерских центра по всему миру, а его первый американский дилерский центр будет находиться в Сирс-Пойнте, штат Калифорния, на знаменитой гоночной трассе Сонома.
Любимый производитель гоночных автомобилей Чешской Республики создает три международных дилерских центра по всему миру, а его первый американский дилерский центр будет находиться в Сирс-Пойнте, штат Калифорния, на знаменитой гоночной трассе Сонома.
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