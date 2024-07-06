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Опубликован рейтинг регионов России по доходам населения: Владимир на 65 месте

Опубликован рейтинг регионов России по доходам населения: Владимир на 65 месте

Всего в рейтинговании участвовали 85 регионов и четыре присоединенных территории.Владимирская область оказалась на 65 месте в рейтинге территорий по доходам населения в 2024 году из 85 регионов и четырех присоединенных территорий.

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