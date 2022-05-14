«Ливерпуль» – первая команда, дважды выигравшая Кубок Англии и Кубок лиги за один сезон

«Ливерпуль» во второй раз выиграл Кубок Англии и Кубок лиги за один сезон.  «Красные» стали первой английской командой, которой удалось дважды выиграть оба этих трофея за один сезон.

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