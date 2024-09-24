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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Правительство ЯНАО выделило субсидию Центру развития туризма на Полярном Урале

Правительство ЯНАО выделило субсидию Центру развития туризма на Полярном Урале

Центр развития туризма на Полярном Урале получит субсидирование от правительства Ямала. Средства предназначены на содержание дороги протяженностью более 34,6 километра от станции Обская до вахтового посёлка Бованенково.

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