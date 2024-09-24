Правительство ЯНАО выделило субсидию Центру развития туризма на Полярном Урале

Центр развития туризма на Полярном Урале получит субсидирование от правительства Ямала. Средства предназначены на содержание дороги протяженностью более 34,6 километра от станции Обская до вахтового посёлка Бованенково.
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