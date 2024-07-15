"Украине хана, Байден всё": Как пуля для Трампа помогла России. Скрытые смыслы покушения пояснил военкор

Несмотря на то что покушение на Дональда Трампа больше походит на голливудский боевик с элементами экшена, оно несёт в себе глубокие политические смысли и контексты, притом многие из них скрыты от глаз общественности.
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