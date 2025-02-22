Путин срочно обратился к четырем военным бригадам

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление составу 54-й гвардейской бригады управления, 92-й гвардейской ракетной бригады, 200-й гвардейской артиллерийской бригады, а также 27-го гвардейского артиллерийского полка в связи с присвоением им почетных наименований «гвардейская».
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