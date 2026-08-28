Николаев заявил, что потенциал Волги используется лишь на 20–25%

Возможности Волги для пассажирских и грузовых перевозок сегодня используются лишь на 20–25%, поэтому речной транспорт необходимо активнее развивать, заявил глава Чувашии Олег Николаев в эфире Радио «Комсомольская правда».
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