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Поставки нефти из России в Индию в январе были минимальными за 12 месяцев

Поставки нефти из России в Индию в январе были минимальными за 12 месяцев

Поставки нефти из России в Индию в январе были минимальными за 12 месяцев Татьяна АрестоваДанные января показывают, что объемы поставок нефти в Индию из России сокращались второй месяц подряд, достигнув своего минимума за год.

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