Казахстан ужесточает правила выдачи банковских карт туристам-нерезидентам

В Казахстане меняют правила выдачи банковских карт иностранцам, в том числе россиянам. Уже через неделю туристы не смогут просто так получить «пластик», сообщают СМИ со ссылкой на Национальный банк Казахстана.
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