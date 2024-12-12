Депутату-взяточнику из ХМАО, ушедшему на СВО вместо колонии, смягчили приговор. Инсайд

Бывшему депутату городской думы Мегиона Лечи Арсаеву, получившему шесть лет колонии общего режима за дачу взятки инспектору Жилстройнадзора ХМАО Елене Куцуровой и решившему искупить вину кровью на СВО, смягчили наказание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии