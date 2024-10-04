Константинов рассказал о возможностях, открывшихся после освобождения Угледара

Председатель крымского парламента Владимир Константинов в своем телеграм-канале назвал освобождение Угледара в Донецкой Народной Республике поводом для гордости"Очередная победа нашей армии, очередной освобожденный от киевских нацистов город русского Донбасса.
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