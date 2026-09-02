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Царьград

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SHAMAN раскрыл, где они с Екатериной Мизулиной живут в Москве

SHAMAN раскрыл, где они с Екатериной Мизулиной живут в Москве

Певец SHAMAN рассказал, что с супругой Екатериной Мизулиной проживают в её московской квартире. Артист пока не приобрёл собственное жильё, раздумывая между квартирой и загородным домом.

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