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Банки жалуются на задержки в «день-два» при передаче биометрии

Банки жалуются на задержки в «день-два» при передаче биометрии

Биометрические векторы приходят в банки из Единой биометрической системы (ЕБС) с большими задержками, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники на финансовом рынке и Национальный совет финансового рынка (НСФР).

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