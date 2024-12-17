В Алтайском крае полицейские уличили трех студентов техникумов в торговле «синтетикой»

В Барнауле в результате реализации оперативной информации сотрудниками Управления наркоконтроля ГУ МВД России по Алтайскому краю при силовой поддержке Росгвардии региона были задержаны два молодых человека, которые оборудовали закладки.
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