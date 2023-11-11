Сенатор попросил заблокировать еще 51 VPN. Он обратился с этим в Роскомнадзор

Зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин написал обращение в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в России 51 сервис VPNКак сообщает РИА Новости, сенатор просит запретить доступ к VPN, которые предоставляют доступ к запрещенным в России ресурсам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии