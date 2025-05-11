Люди, которые поддаются гипнозу: чем уникален их мозг

Почему одни люди легко погружаются в гипнотический транс, в то время как на других гипноз, кажется, не действует вовсе? В последние десятилетия нейронаука приблизилась к научному объяснению поразительной вариативности человеческой внушаемости.
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