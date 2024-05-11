Названа основная причина резкого роста цен на кофе

Оптовые мировые котировки зерен кофе сорта робуста подскочили до рекордно высокого уровня чуть ли не почти за последние полвека, напоминают «Известия» со ссылкой на соответствующие данные от Международной организации кофе.
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