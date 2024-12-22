RevTeam успешно завершила работу над GTA: Vice City Nextgen Edition – релиз мода состоится в я...

RevTeam успешно завершила работу над GTA: Vice City Nextgen Edition – релиз мода состоится в январеRevTeam, создатели модификации, которая переносит Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE, сообщили о том, что они успешно закончили работу над модификацией.
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