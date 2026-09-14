Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

39 023 подписчика

"Не мы же в вас дрон запустили": За разрушения заплатят пострадавшие жильцы? Придётся страховаться всем

"Не мы же в вас дрон запустили": За разрушения заплатят пострадавшие жильцы? Придётся страховаться всем

Автор: Ольга АнтоноваОт ударов беспилотников есть страховка, и спрос на полисы растет каждый день. Одна из главных причин – дроны.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Irina Krasnova
Irina Krasnova

Это - война.  А во время войны нужно жить по законам военного времени - помогать своей армии, покупать страховые полисы специальные.   А не по египтам и дубаям мотаться..

Профиль пользователя Константин Самарин
Константин Самарин

Если подходить логически к этой проблеме, отвечать за восстановление жилья и компенсации за все убытки мирнооо населения, должно МО, допустившее поражение врагом жилых домов. Первейшая задача ПВО-это недпуск вражеских средств поражения через границы РФ, и на это государство выделяет миллиарды. А если ПВО не справляется с прямыми своими обязанностями, почему за это должны расплачиваться гражданские, оплачивая ремонт, или приобретая страховые полисы?

Профиль пользователя Балу -
Балу -

У главы местной администрации есть резерв финансовых средств на ликвидацию ЧС... Почему не выделяют деньги?... Так это ж не себе на премии, а людям на компенсацию ущерба...