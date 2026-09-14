"Не мы же в вас дрон запустили": За разрушения заплатят пострадавшие жильцы? Придётся страховаться всем

Автор: Ольга АнтоноваОт ударов беспилотников есть страховка, и спрос на полисы растет каждый день. Одна из главных причин – дроны.
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За подобные разрушения полностью несёт ответственность гос-во ! Если этого нет-то очередной бардак и беспредел !
Автор в Перми-то бывал, чтобы строить такие идиотские предположения "били по НПЗ, попали в высотку"? Между этими объектами десятки километров.
Коммунальщики нашли новую кормушку?
А почему я должен страховать жильё от дронов? Я их тоже не запускал. А если государство не может защитить меня от терроризма, то ....
Страховаться судя по всему надо сразу от всего... от СВО, от придурков из госдуры, от едросни и что получается... и от самого тоже?
Это - война. А во время войны нужно жить по законам военного времени - помогать своей армии, покупать страховые полисы специальные. А не по египтам и дубаям мотаться..
Если подходить логически к этой проблеме, отвечать за восстановление жилья и компенсации за все убытки мирнооо населения, должно МО, допустившее поражение врагом жилых домов. Первейшая задача ПВО-это недпуск вражеских средств поражения через границы РФ, и на это государство выделяет миллиарды. А если ПВО не справляется с прямыми своими обязанностями, почему за это должны расплачиваться гражданские, оплачивая ремонт, или приобретая страховые полисы?
У главы местной администрации есть резерв финансовых средств на ликвидацию ЧС... Почему не выделяют деньги?... Так это ж не себе на премии, а людям на компенсацию ущерба...
моментально появятся мошенники, хитрецы, твари ..., а народ останется обманутым