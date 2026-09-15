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Тульские новости

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Муниципалитеты Тульской области получат паспорта готовности к зиме до 20 ноября

Муниципалитеты Тульской области получат паспорта готовности к зиме до 20 ноября

До старта отопительного сезона осталось выполнить 6 пунктов из 39 в подготовительном чек-листе. Решение о включении тепла принимают после пяти дней с температурой ниже +8 градусов.

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