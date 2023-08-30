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За Денисова «Лилль» предложил 11 млн евро. Директор «Спартака» Эшуорт хочет отказать (Metaratings)

За Денисова «Лилль» предложил 11 млн евро. Директор «Спартака» Эшуорт хочет отказать (Metaratings)

По данным Metaratings.ru, спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт склоняется к тому, чтобы отказать французскому клубу в переходе 20-летнего игрока сборной России.

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