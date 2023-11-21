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Еврокубок. «Гамбург» – «Вулвз», «Париж» примет «Бешикташ» и другие матчи

Во вторник, 21 ноября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут пять матчей. Немецкий «Гамбург» сыграет с литовскими «Вулвз», французский «Париж» примет турецкий «Бешикташ».

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