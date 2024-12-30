Россиянам рассказали, как подорожают иномарки в 2025 году

В 2025 году иномарки подорожают в среднем на 20% из-за ослабления курса рубля и повышения утилизационного сбора, прогнозирует руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша.