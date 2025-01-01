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Донецкая группа новостей

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  • Ингерман Ланская
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  • Татьяна Курочкина
    НАДО МОРДЫ БИТЬ ☝🏻‼️‼️ КОЛИ С МОЗГАМИ  –  ДЕФИЦИТ ‼️‼️‼️А ещё (опять-таки..) под этот"шумок" и дроны могут запросто ...В Химках избили г...
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Раннее утро 1 января на набережной Донецка

Раннее утро 1 января на набережной Донецка

Раннее утро 1 января на набережной Донецка.

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