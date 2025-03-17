Зеленский уходит в отставку после прекращения огня – Арестович

Скорее всего, выборы на Украине пройдут в этом году. Об этом в эфире видеоблога Василия Голованова заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».