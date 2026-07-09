Харитонова: ЕС открыл безобидный кластер для Молдовы

В рамках программы «Экспертиза» доктор политических наук, политолог Наталья Харитонова представила анализ открытия кластера по внешней политике и безопасности на переговорах между Молдовой и Европейским союзом.
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