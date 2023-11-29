Жилье — мое

Природные катастрофы и стихийные бедствия, которые, например, происходят в последние дни на юге России, нередко в вопросе компенсаций за утраченное имущество понимаются как обстоятельства непреодолимой силы, то есть форс-мажор.
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