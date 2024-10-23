Власти Турции установили, кто мог совершить теракт в Анкаре

Власти Турции заявили, что подозревают, кто организовал теракт в Анкаре.Глава Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая заявил о том, что теракт в турецкой столице был, скорее всего, совершен членами запрещённой в республике террористической организации "Рабочая партия Курдистана" (РПК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии