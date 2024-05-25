Bloomberg: мирная инициатива КНР и отказ Байдена стали ударами для Зеленского

Предложение Китая и Бразилии о проведении альтернативного саммита по Украине, отличного от швейцарской конференции, а также известие о невозможности участия президента США Джо Байдена на данном мероприятии, стали серьезным ударом для Владимира Зеленского.
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