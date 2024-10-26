Яхромская икона Божией Матери почитается 27 октября 2024 года: молитва в честь праздника

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netСотни паломников со всех уголков мира стремятся в Яхрому, небольшой городок, расположенный неподалеку от Москвы, чтобы воздать почести одной из величайших святынь — Яхромской иконе Богородицы.
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