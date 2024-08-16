Николай Азаров: Киевский режим пытается скрыть правду: зачем засекречивают судебные дела?

Киевский режим не оставляет попыток скрыть от украинцев настоящую правду о происходящем в Украине. Так называемая Верховная Рада снова будет рассматривать законопроект о засекречивании судебных дел о мобилизации, военном учете, отказе в пересечении границы, выплатах полагающейся денежной помощи военнослужащим.
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