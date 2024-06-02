Лучше, чем в Европе: Как строили первую дорогу между Москвой и Петербургом

Первое шоссе, связавшее Петербург и Москву, было завершено в 1746 году. Но, практически сразу после изнурительной Отечественной войны, Александр Благословенный повелел приступить с 1 января 1817 года к постройке нового Московского шоссе, «отделывая оное ежегодно до Москвы во всём совершенстве на столько верст, сколько по средствам признается возможным».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии