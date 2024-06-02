Лучше, чем в Европе: Как строили первую дорогу между Москвой и Петербургом

Первое шоссе, связавшее Петербург и Москву, было завершено в 1746 году. Но, практически сразу после изнурительной Отечественной войны, Александр Благословенный повелел приступить с 1 января 1817 года к постройке нового Московского шоссе, «отделывая оное ежегодно до Москвы во всём совершенстве на столько верст, сколько по средствам признается возможным».