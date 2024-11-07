В России выросло производство ликерных вин

По итогам десяти месяцев этого года производство ликерных вин в России выросло на 42,4% в натуральном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, игристых вин - на 25%, виноградных - на 9,3%.
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