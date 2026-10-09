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Регионы России

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Marvel анонсировала шпионский триллер «Зодиак» для Disney в 2028 году

Marvel анонсировала шпионский триллер «Зодиак» для Disney в 2028 году

Логотип сериала содержит элементы, напоминающие эмблему разведывательной организации «Щ.И.Т.», что породило предположения о возможной связи сюжета с комиксами серии Secret Warriors.

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