На фестивале-ярмарке тружеников села ´Дожинки 2023´ в Воротыни чествовали лучших аграриев Бобруйщины.

´Дожинки´ - это не только хлебосольный финал и подведение итогов жатвы, но и прекрасная возможность сердечно поблагодарить героев нивы за самоотверженный труд и любовь к родному краю, за вклад в дело государственной важности - обеспечение продовольственной безопасности страны.