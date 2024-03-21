Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Колония предателей не исправит, предложение об отправке на "мясо" в зону СВО связано с реальной возможностью этих уро...Наказание для пре...
  • Елена Семахина
    НАТО история ничему не учит. Получили по щам в гражданскую, получили во время ВОВ,  сомневаться не приходится , что п...ЕС обвёл русских ...
  • АндрейБорков
    Кто же их всех закапывать то будет? Да и с кладбищами на УкРуине все не просто. То, что всю эту пиз...братию гейропей...Запад встаёт на в...

В Перми на Борчанинова в ночные часы и в выходные изменится схема движения транспорта

В Перми на Борчанинова в ночные часы и в выходные изменится схема движения транспорта

Изменения затронут и общественный транспорт.В Перми на улице Борчанинова с 23:00 до 6:00 и в выходные дни из-за реконструкции трамвайных путей между улицами Пушкина и Луначарского изменится схема движения транспорта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору