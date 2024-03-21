В Перми на Борчанинова в ночные часы и в выходные изменится схема движения транспорта

Изменения затронут и общественный транспорт.В Перми на улице Борчанинова с 23:00 до 6:00 и в выходные дни из-за реконструкции трамвайных путей между улицами Пушкина и Луначарского изменится схема движения транспорта.
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