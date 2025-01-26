Genesis поставила электрический кроссовер GV60 на гусеничный ход для спасательны...

Genesis поставила электрический кроссовер GV60 на гусеничный ход для спасательных миссийПлощадку Всемирного экономического форума в Давосе марка Genesis корейского концерна Hyundai Motor в этом году использовала для демонстрации необычного концепта GV60 MIV, который представляет собой поставленный на гусеничный ход электрический кроссовер с комплектом горноспасательного оборудования.