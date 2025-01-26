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Genesis поставила электрический кроссовер GV60 на гусеничный ход для спасательны...

Genesis поставила электрический кроссовер GV60 на гусеничный ход для спасательны...

Genesis поставила электрический кроссовер GV60 на гусеничный ход для спасательных миссийПлощадку Всемирного экономического форума в Давосе марка Genesis корейского концерна Hyundai Motor в этом году использовала для демонстрации необычного концепта GV60 MIV, который представляет собой поставленный на гусеничный ход электрический кроссовер с комплектом горноспасательного оборудования.

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