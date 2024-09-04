Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Полтава была не зря. Украина выпросила у Британии помощи на миллиард, а у Штатов – ракеты JASSM

Полтава была не зря. Украина выпросила у Британии помощи на миллиард, а у Штатов – ракеты JASSM

Сегодня из западных столиц пришло сразу три обнадеживающих официальный Киев сигнала. Во-первых, свежий и успешный российский ракетный удар по военному училищу в Полтаве достиг тех целей, на которые рассчитывали у Зеленского, максимально подсвечивая его ужасающие последствия в СМИ – ссылаясь именно на этот прецедент Вашингтон пообещал новую партию военной помощи Украине.

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Вадим Скоробогатов
ДОПРЫГАЮТСЯ НАГЛОСАКСЫ...ОЙ И ДОПРЫГАЮТСЯ...И США тоже.Рано или поздно...терпению приходит КОНЕЦ
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13 час.
ШКИПЕР
Вся эта хрень из Пиндосии и Гейропы не должна доехать до Укрорейха !
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12 час.
Юрий Золотарев
Значит, надо ДОБАВИТЬ!! И цели разнообразить!
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