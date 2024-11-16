Позирует с оружием и пишет: "Отзовись!": В Коркине, где убили таксистку, цыгане ищут русских девочек

Фото: Zolotarevsk/Shutterstock После убийства русской женщины и последовавшего за этим цыганского погрома городок круглосуточно патрулируют силовики.
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