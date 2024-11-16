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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • ninikooo Митусова
    👍Абхазский Янукович
  • Русский Россиянин
    Сколько можно говорить, надо закрыть границы, какие рабочие, какие инородцы нам нужны, это воины, и халявщики, которы...Россияне устали о...
  • ninikooo Митусова
    Срочно нужен закон о тунеядстве! Не только в отношении цыган. Раньше был и неплохо работал- участковые  всех тунеядце...Позирует с оружие...

Позирует с оружием и пишет: "Отзовись!": В Коркине, где убили таксистку, цыгане ищут русских девочек

Позирует с оружием и пишет: "Отзовись!": В Коркине, где убили таксистку, цыгане ищут русских девочек

Фото: Zolotarevsk/Shutterstock После убийства русской женщины и последовавшего за этим цыганского погрома городок круглосуточно патрулируют силовики.

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Комментарии
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АЕ
Анна Егорова
Вот ведь, какие у цыган шикарные дома! А ведь никто не работают, только воруют, обманывают, наркоту распространяют! Столько русских детей на наркоту подсадили!
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2 час.
ninikooo Митусова
Срочно нужен закон о тунеядстве! Не только в отношении цыган. Раньше был и неплохо работал- участковые  всех тунеядцев  знали наперечет и регулярно отправляли их по назначению. Так же как и ЛТП- всех пьяниц туда свозили  на лечение и понятия БОМЖ не существовало.
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1 час.

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