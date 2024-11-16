Позирует с оружием и пишет: "Отзовись!": В Коркине, где убили таксистку, цыгане ищут русских девочек

Вот ведь, какие у цыган шикарные дома! А ведь никто не работают, только воруют, обманывают, наркоту распространяют! Столько русских детей на наркоту подсадили!

ninikooo Митусова

Срочно нужен закон о тунеядстве! Не только в отношении цыган. Раньше был и неплохо работал- участковые всех тунеядцев знали наперечет и регулярно отправляли их по назначению. Так же как и ЛТП- всех пьяниц туда свозили на лечение и понятия БОМЖ не существовало.