Катер в стиле Porsche 911 продали за 39 тысяч долларов

Плавательное средство имело детали, в которых безошибочно угадывался немецкий спорткар Porsche 911. Моторная лодка Craig Craft 168 Boss 1995 года выпуска со стилизованной под Porsche 911 внешностью была выставлена на портале Bring a Trailer.
Плавательное средство имело детали, в которых безошибочно угадывался немецкий спорткар Porsche 911. Моторная лодка Craig Craft 168 Boss 1995 года выпуска со стилизованной под Porsche 911 внешностью была выставлена на портале Bring a Trailer.
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