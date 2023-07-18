Квартирный вопрос испортил всех, но женщин – особенно

Evgenija Palette

На нейтральной, на своей. Что касается женщин, то это - единственный вариант (без последствий)... По сути все ежедневное жизнеобеспечение осуществляет она... Уборка, стирка, приготовление обеда, забота о детях... (Одна только кормежка три раза в день отнимет последние силы. А тут еще впереди - ночь...). И вот, присядет такая бедолажка вечером передохнуть, а тут какая-то чужая бабка со своими наставлениями... Да и собственные мамочки еще те бывают...