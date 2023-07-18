С интересом узнала, что мужчин, которые считают отдельное свое жилье необходимым для вступления в брак, меньше, чем женщин, которые хотели бы жить семьей отдельно, а не на чужой территории.
Квартирный вопрос испортил всех, но женщин – особенно
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Белогорцев
да на любой, но только не на территории жены
Ответить
6 час.
Evgenija Palette
На нейтральной, на своей. Что касается женщин, то это - единственный вариант (без последствий)... По сути все ежедневное жизнеобеспечение осуществляет она... Уборка, стирка, приготовление обеда, забота о детях... (Одна только кормежка три раза в день отнимет последние силы. А тут еще впереди - ночь...). И вот, присядет такая бедолажка вечером передохнуть, а тут какая-то чужая бабка со своими наставлениями... Да и собственные мамочки еще те бывают...
Ответить
4 час.
Свежие комментарии