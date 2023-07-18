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  • Татьяна Рогозинская
    в качестве дочери она и будет претендовать на наследство.Папа ее признал ,вот это и послужит ее правом на наследство.Если бы не бабушк...
  • Evgenija Palette
    На нейтральной, на своей.   Что касается женщин, то это - единственный вариант (без последствий)... По сути все ежедн...Квартирный вопрос...
  • Виктор Белогорцев
    да на любой, но только не на территории женыКвартирный вопрос...

Квартирный вопрос испортил всех, но женщин – особенно

Квартирный вопрос испортил всех, но женщин – особенно

С интересом узнала, что мужчин, которые считают отдельное свое жилье необходимым для вступления в брак, меньше, чем женщин, которые хотели бы жить семьей отдельно, а не на чужой территории.

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Комментарии
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Виктор Белогорцев
да на любой, но только не на территории жены
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6 час.
Evgenija Palette
На нейтральной, на своей.   Что касается женщин, то это - единственный вариант (без последствий)... По сути все ежедневное жизнеобеспечение осуществляет она... Уборка, стирка, приготовление обеда, забота о детях... (Одна только кормежка три раза в день отнимет последние силы. А тут еще впереди - ночь...). И вот, присядет такая бедолажка вечером передохнуть, а тут какая-то чужая бабка со своими наставлениями...  Да и собственные мамочки еще те бывают...
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4 час.

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