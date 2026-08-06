Курбан Омаров обвиняет блогершу Ильину в нападении на жену

Курбан Омаров обвинил блогершу Марию Ильину в нападении на его жену. Инцидент произошёл 1 августа в центре Москвы, а группа злоумышленников, якобы выполнявших редакционное задание, удерживала женщину и нанесла ей побои.
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