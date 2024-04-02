В Корее создали ядерный реактор в 7 раз горячее солнца

Исследователи из Южной Кореи достигли значимого прорыва в области термоядерного синтеза. Их реактор KSTAR («Korea Superconducting Tokamak Advanced Research») продемонстрировал рекордную температуру, в 7 раз превышающую температуру ядра Солнца.
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