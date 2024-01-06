Ивановские десантники заняли опорник боевиков ВСУ под Артемовском

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились информацией о том, что отряд десанта Вооружённых сил из Иваново добился успехов в рамках ведения сражений на Артёмовском участке линии боевого соприкосновения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии