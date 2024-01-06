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Ивановские десантники заняли опорник боевиков ВСУ под Артемовском

Ивановские десантники заняли опорник боевиков ВСУ под Артемовском

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились информацией о том, что отряд десанта Вооружённых сил из Иваново добился успехов в рамках ведения сражений на Артёмовском участке линии боевого соприкосновения.

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