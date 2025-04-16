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Офис ООН в России пожаловался на работу «на надрыве возможностей» из-за нехватки денег

Офис ООН в России пожаловался на работу «на надрыве возможностей» из-за нехватки денег

Офис ООН в России пожаловался на работу «на надрыве возможностей» из-за нехватки денег. Как рассказал директор Информационного центра международной организации Владимир Кузнецов в беседе с РБК, у структур ООН усугубились финансовые проблемы после того, как администрация президента США Дональда Трампа отозвала значительную часть финансирования.

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Комментарии
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Игорь
Пусть ездят по рабочим делам на автобусе, и еду варят себе сами на кухне, а не по ресторанам шляются. Дискредитированная структура не должна хорошо жить. 😡
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16 час.
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