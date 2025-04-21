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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Заболотный о 0:1 с «Зенитом»: «Химки» сплотились за полем и подтвердили это в игре с «Зенитом». Это большой шаг вперед как коллектива»

— Хочу в первую очередь поблагодарить команду, наш коллектив, боролись всю неделю. Это было непростое время для нашей команды.

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