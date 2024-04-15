Как носить носки с шортами: Руководство по мужскому стилю

Солнечный сезон вот-вот наступит, а это значит, что пора доставать шорты! Но если вы хотите поднять свой летний стиль на новый уровень, не забудьте об одном важном элементе — носках! Да, парни могут выглядеть стильно и в то же время оставаться крутыми, сочетая свои любимые шорты с отличной парой мужских носков.
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