Как носить носки с шортами: Руководство по мужскому стилю

Солнечный сезон вот-вот наступит, а это значит, что пора доставать шорты! Но если вы хотите поднять свой летний стиль на новый уровень, не забудьте об одном важном элементе — носках! Да, парни могут выглядеть стильно и в то же время оставаться крутыми, сочетая свои любимые шорты с отличной парой мужских носков.