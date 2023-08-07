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Председатель СК России затребовал доклад о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних жительниц Оренбургской области

Председатель СК России затребовал доклад о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних жительниц Оренбургской области

30 июля 2023 года подозреваемый, находясь вблизи жилых домов по улице Пушкина в городе Новотроицке, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырех несовершеннолетних от 10 до 12 лет, проживающих на территории города.

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