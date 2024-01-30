Путин и Иран затеяли великую интригу: эта операция станет «золотым дном» для России и "глобального юга"

АНГЕЛ АНГЕЛ

Надо разжечь еще в штатах, спасибо Техасу, а если еще и 25 штатов присоединятся то будет просто по нашему по Русски, а учитывая что Байден экономически решил удавить Техас, то вероятность выхода его реальна, что бы Вашингтон не мог им диктовать политику на газовом и нефтяном рынке. Иргла рост цен на нефть и газ в самих штатах подскочит и от этого выиграет не только Техас но и все заинтересованные в росте цен на энерго носители государства добывающие и перерабатывающие.. Пора России поработать с туманным альбионом и как раз время для независимости Ирландцев, Шотландцев, Уэллс. Помочь баскам в Испании, и т.д. Поднять вопрос о разделении сфер контроля в Германии то что объединились прекрасно, но по итога ВОВ восточная Германия сфера влияния России, как правоприемник СССР и там можно провести референдум за вхождение в состав России. Как ливерная тухлая колбаса запрыгает и расколет Германию. Ну а поклонник радужного Макрона добить фейками что хохлам позволили поставлять сельхозпродукцию и там пыхнет мало не покажется. Чем хуже будет в ЕС тем лучше России. Вот и посмотрим как скандинавы на фоне "процветания" ЕС будут выживать или вместе весело тонуть и разоряться... Но это уже их выбор с радужной перспективой...