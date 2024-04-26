Горхоз Севастополя продолжил череду проигранных судебных дел

21-го арбитражный апелляционный суд вынес решение по иску Горхоза Севастополя к компании «Эллада» по принуждению к сносу зданий, расположенных в районе улицы Южногородской, 41 — Качинского шоссе, 1-а (территория пансионата «Песчаный берег» в Любимовке).