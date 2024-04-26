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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Горхоз Севастополя продолжил череду проигранных судебных дел

21-го арбитражный апелляционный суд вынес решение по иску Горхоза Севастополя к компании «Эллада» по принуждению к сносу зданий, расположенных в районе улицы Южногородской, 41 — Качинского шоссе, 1-а (территория пансионата «Песчаный берег» в Любимовке).

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